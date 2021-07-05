الرئيس عباس: القيادة تبذل جهوداً مع كافة الأطراف الدولية لإغلاق ملف الاعتقال الإداري نهائياً

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، والد الأسير الغضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام منذ 62 يوما على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.واطمأن الرئيس عباس، على صحة الأسير أبو عطوان، مؤكدا أن قضيته وكافة الأسرى هي أولوية لدى القيادة الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشدد على أن القيادة تبذل جهودا مع كافة الأطراف الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان لإنقاذ حياة الأسير أبو عطوان وكافة الأسرى والمعتقلين، وإغلاق ملف الاعتقال الإداري نهائيا باعتباره مخالفا للقوانين والمعاهدات الدولية.والأسير أبو عطوان أمضى سابقًا عدة سنوات في سجون الاحتلال وخاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ.واعتقل أبو عطوان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام المنصرم، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما 6 أشهر.وشرع الغضنفر بإضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو المنصرم، وكان يقبع في سجن "ريمون"، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزا في زنازين "ريمون" لمدة (14) يومًا، خلالها تعرض للتّنكيل والاعتداء من قبل السّجانين، ونُقل لاحقًا إلى سجن عزل "أوهلي كيدار"، واحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.