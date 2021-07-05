مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون طريق جنين نابلس

رام الله - دنيا الوطناغلق مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، الطريق الواصل بين جنين ونابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين أغلقت الشارع الواصل بين جنين ونابلس بالقرب من مدخل قرية برقة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة وسط اندلاع مواجهات مع الشبان الذين تصدوا لهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفي سياق متصل، أغلقت جرافات الاحتلال الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس بالسواتر الترابية، ومنعت المواطنين من التنقل عبر هذه الطريق.