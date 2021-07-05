الأجهزة الأمنية تعتقل مجموعة من النشطاء خلال وقفة وسط رام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، تسعة نشطاء، بعد تنظيم وقفة عند دوار المنارة في مدينة رام الله، رفضاً للاعتقالات وقمع المظاهرات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات.وبحسب وكالات محلية، فقد عرف من المعتقلين، عمر عساف والأسير المحرر أبيّ العابودي والأسير المحرر والكاتب خالد عودة الله وآخرين.وأفادت الوكالات، أن الأجهزة الأمنية أوقفت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم على دوار المنارة وسط رام الله، قبل بدء الوقفة المنددة باغتيال نزار بنات والقمع والاعتقالات.