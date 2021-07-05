صندوق تقاعد نرويجي يسحب استثماراته بـ16 شركة تعمل بالمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية



وأضافت: "من بين هذه الشركات: موتورولا، وألستوم، وأخرى في مجالات الاتصال والبنوك والطاقة والبناء".



وكانت العديد من الشركات وصناديق التقاعد الغربية قد سحبت استثماراتها من المستوطنات الإسرائيلية والشركات التي تعمل فيها.



رام الله - دنيا الوطنأعلن صندوق تقاعد نرويجي كبير قراره، اليوم الاثنين، سحب استثماراته في 16 شركة، لأنها تعمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج (كيه إل بي)، اليوم الاثنين، عن قطع استثماراته في 16 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية".وأكدت (كيه إل بي)، أن بيع (الأصول) في موتورولا سوليوشنز كان قرارا مباشرا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.