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الجيش المصري يكشف امتلاكه أسلحة متطورة

الجيش المصري يكشف امتلاكه أسلحة متطورة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن الجيش المصري يمتلك عددا كبيرا من الأسلحة المتطورة التي حصل عليها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح: "القوات المسلحة حرصت خلال الفترة الماضية، على تطوير وتحديث القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحري، بطول سواحل حوالي 2936 كيلومتر على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات البحرية في العالم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن الموقع الاستراتيجي لقاعدة 3 يوليو البحرية، التي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيعظم قدرة القوات البحرية على منع أعمال التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية، وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ، ومنع الهجرة غير الشرعية، وتأمين الأهداف الحيوية للدولة، والمكتسبات الاقتصادية".

ولفت إلى أن قاعدة 3 يوليو البحرية، قاعدة متكاملة، تتحد فيها كل مقومات التدريب والقدرة القتالية العالية، مشيرا إلى أن القاعدة أقيمت في منطقة جرجوب، على ساحل البحر المتوسط في موقع استراتيجي، بين مدينتي مطروح وسيدي براني، وعلى مسافة حوالي 179 ميل من الإسكندرية، لتخدم كل من الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، بما يخدم أهداف وخطط القوات المسلحة الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن القوات المسلحة خلال الفترة الماضية، أنشأت عدد من القواعد العسكرية أبرزها، قاعدة محمد نجيب العسكرية، وقاعدة سيدي براني العسكرية، وقاعدة برنيس العسكرية في يناير 2020، لحماية وتأمين ساحل البحر الأحمر والاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، لدفع أي تهديدات قد تؤثر على الأمن القومي.

وتابع: "كان افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، أمس، إضافة جديدة وامتداد لسلسلة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة والتي تضمنت التزود بأحدث الأسلحة والمعدات، ووسائل التكنولوجيا الحديثة".

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