شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة بشأن امتحاني الفيزياء للفرع العلمي والتاريخ للفرع الأدبي



أنهى طلبة الثانوية العامة، اليوم الاثنين، الامتحان النهائي في كل من مادة "الفيزياء" للفرع العلمي، ومادة "التاريخ" للفرع الأدبي، في كافة محافظات الوطن.



وأبدى غالبية الطلبة من الفرع العلمي في حديثهم لـ "دنيا الوطن" عن صعوبة امتحان الفيزياء، وأشاروا إلى أن أسئلة الامتحان كانت صعبة نوعاً ما، وأن الوقت كان كافياً.



كما وأبدى غالبية طلبة الفرع الأدبي، أن امتحان التاريخ كان بين المتوسط والصعب، ولفت الطلبة إلى أن توزيع الدرجات على الامتحان كانت غير مرضية.













خاص دنيا الوطن- آية الملاحي