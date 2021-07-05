المطور يستقبل قنصل التعاون السويدي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

استقبل رئيس سلطة جودة البيئة أ. جميل المطور، اليوم في مكتبه بالبيرة، كريستينا اتزل قنصل التعاون السويدي في القنصلية السويدية العامة في القدس، لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية.



وثمن المطور دور قنصل التعاون السويدي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها للأمام، شاكرا جهودها في دعم المشاريع في القطاع البيئي الفلسطيني، متمنيا لها التوفيق في حياتها الرسمية والشخصية.



بدورها شكرت كريستينا المطور على جهوده في تعزيز التعاون مع السويد وعلى اللفتة الكريمة لاستقباله لها بمناسبة إنهاء مهامها في فلسطين وتمنت ان تتواصل جهود حماية البيئة الفلسطينية برغم العقبات التي تواجهها.





رام الله - دنيا الوطن