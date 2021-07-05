إسرائيل: المحكمة ترد طلب نجل نتنياهو وتلزمه بالتعويضات





وكان الأخير قد قدم دعوى قذف وتشهير ضد نتنياهو، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وجاء في الطلب أن المدعى عليه لم يستلم لائحة الدعوى في المسكن الرسمي لرئيس الوزراء، كما فرضت المحكمة على يائير نتانياهو دفع مبلغ 30 ألف شيكل نفقات قضائية.



وفي سياق متصل، تم تأجيل المداولات الخاصة بمحاكمة نتنياهو الى الأسبوع المقبل.





واستجابت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، إلى طلب وكلاء الدفاع بتأجيل الجلسة لأسبوع إضافي بهدف البحث في الهاتف النقال والبريد الالكتروني التابع لإيلان يشوعا.





ومن المقرر أن يتم تجديد النقاشات إلى تاريخ 19.7، أي قبل أيام من خروج المحاكم للموعد الصيفي.



رام الله - دنيا الوطنرفضت محكمة الصلح في تل أبيب طلب نجل رئيس المعارضة، يائير نتنياهو، إلغاء قرار حكم يلزمه بصرف تعويضات بـ 250 ألف شيكل إلى رئيس موقع (والا) الإخباري سابقا، آفي الكالعي.