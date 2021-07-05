قوات القمع تدمر مقتنيات الأسرى في (عوفر)

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات فمع السجون دمّرت كافة مقتنيات الأسرى في قسم (21) في سجن (عوفر)، وصادرت جميع ما هو مكتوب بعد أن شرع الأسرى يوم أمس بإطلاق مبادرة خاصة بالوحدة الوطنية.جاء ذلك عقب اقتحام قوات القمع "درور واليمّاز" للقسم (21) في سجن (عوفر) صباح اليوم، ونقلها لـ(12) أسيراً إلى قسم (18).وأوضح نادي الأسير أن قوات القمع صادرت غالبية المقتنيات التي تم إدخالها مؤخراً، ومنها أغطية المخدات والفرشات، وكل ما تمكّن الأسرى من إدخاله مؤخراً من احتياجات أساسية، مضيفاً أن الأسرى شرعوا منذ الصباح باتّخاذ خطوات نضالية رفضاً لعملية القمع، تمثلت بإرجاع وجبات الطعام وإيقاف كافة مظاهر المعيشة اليومية الاعتقالية بإغلاق الأقسام، ورفض عقد أي جلسة حوار مع إدارة السجن.ولفت نادي الأسر إلى أن إدارة السجن قامت باحتجاز خمسة عشر أسيراً في كل غرفة داخل القسم (18)، وهو القسم الذي نقل إليه الأسرى صباحاً من قسم (21)، علماً أنه وفي بقية الأقسام يقبع سبعة أسرى فقط في كل غرفة، مشيراً إلى أن القسم (18) هو أحد الأقسام التي خصصت لعزل مصابي (كورونا)، وهو يفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية.