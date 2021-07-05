شؤون فلسطينية

شاهد: بلدية غزة تُركب 45 حاوية للنفايات في شارعي الرشيد وعمر المختار

شاهد: بلدية غزة تُركب 45 حاوية للنفايات في شارعي الرشيد وعمر المختار
رام الله - دنيا الوطن
انتهت بلدية غزة من تركيب 45 حاوية من نوع (لتر بن) في شارعي الرشيد وعمر المختار ضمن جهودها للحفاظ على نظافة المدينة، وتوفير حاويات للنفايات في المناطق الرئيسية والحيوية والحدائق لتسهيل عملية التخلص من النفايات.

وذكرت البلدية أنه تم تركيب 27 حاوية في شارع الرشيد (الكورنيش) و18 حاوية في شارع عمر المختار ومحيط حديقة الجندي المجهول من مفرق السرايا وحتى مقر المجلس التشريعي غرب المدينة.

وأوضحت أن الحاويات حجم الحاوية الواحدة يبلغ نحو 50 لتراً وتم تصميمها بشكل هندسي يسهل على المواطنين عملية التخلص من النفايات وكذلك على عمال البلدية (صناع الجمال) في عملية تفريغ الحاويات من النفايات يومياً.

وبينت البلدية أنه تم تركيب الحاويات ضمن مشروع تعزيز إدارة النفايات الصلبة في المدينة والذي تنفذه البلدية بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، للحفاظ على صحة ونظافة البلدية.

وأكدت البلدية أن تبذل جهوداً لتركيب حاويات في مناطق أخرى في المدينة بما يشمل الشوارع الرئيسية والحدائق والمناطق الحيوية في المدينة.

وأهابت البلدية بالمواطنين في المدينة بضرورة الحفاظ على الحاويات والتخلص من النفايات ووضعها في الحاويات وعدم إحراقها لمنع الإضرار بالصحة والبيئة وتلف الحاويات.




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