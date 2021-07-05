"الميزان" يستنكر اعتقال المحامي فريد الأطرش من قبل الاحتلال ويطالب بالإفراج الفوري عنه





هذا وتشير المعلومات المتوافرة، إلى تدهور الحالة الصحية للمحامي فريد أثناء اعتقاله، ما استدعى نقله إلى مستشفى هداسا، لتلقي العلاج.





ويرى مركز الميزان في اعتقال الأطرش استمراراً لسياسة سلطات الاحتلال في استهداف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وانتهاكاً لقواعد الحماية المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.





ويؤكد مركز الميزان على أن استمرار هذه السياسة شكل عاملاً أساسياً في تقويض منظومة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





مركز الميزان إذ يُعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي فريد، فإنه يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، ويطالب بالإفراج الفوري عنه، كما يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما المدافعين عن حقوق الإنسان، وإجبار دولة الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي.

رام الله - دنيا الوطنيستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اعتقال الزميل المحامي والناشط الحقوقي فريد الأطرش، مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية، خلال عودته من محافظة رام الله إلى بيت لحم، منتصف ليلة السبت الموافق 3/7/2021م. من قبل قوات الاحتلال المتمركزة عند عند حاجز الكونتينر.