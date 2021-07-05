كتلة نضال المرأة: قرار حماس بشأن مشاريع المرأة بمثابة فرض الوصاية على المؤسسات النسوية





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن القرار ويأتي في "إطار التضييق على عمل المؤسسات النسوية إضافة إلى أنه تثبيت لنهج الانفصال والتأسيس لنظام سياسي خاص بها".



وتابعت الكتلة: أن "هذا القرار بمثابة فرض الوصاية على المؤسسات النسوية وفرض الأمر الواقع على أدائها".



وأضافت الكتلة أن القرار انتقاص من حق المرأة الفلسطينية وإمعان في إهمال دورها من قبل حركة حماس، التي أعطت أوامرها في هذا الامر باسم الحكومة، "رغم أن لا سلطة لها على الوزارات والمؤسسات الرسمية"، وفق البيان.



ودعت حركة حماس لما وصفتها "الكف عن هكذا إجراءات وسياسات انفصالية".



رام الله - دنيا الوطناعتبرت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، قرار وزارة المرأة بغزة، الداعي لمراجعة كافة المشاريع المتعلقة بالمرأة واشتراط التنسيق المسبق معها، "تقيد لعمل المؤسسات الأهلية النسوية".