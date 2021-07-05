الأسير أبو عطوان يواصل معركته لليوم 62 على التوالي









رام الله - دنيا الوطندخل الأسير الغضنفر أبو عطوان يومه الـ(62) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وسط تدهور متواصل على وضعه الصحيّ، حيث أعلن يوم أمس امتناعه عن شرب الماء، في خطوة احتجاجية على استمرار تعنت الاحتلال في الاستجابة لمطلبه، المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ.وأوضح نادي الأسير، أن الغضنفر منذ الأمس يُعاني بشكل متكرر ومضاعف عما كان عليه سابقًا، علمًا أنّه يرفض إجراء الفحوص الطبيّة.ووجه بالأمس رسالة قال فيها: "إلى أحرار العالم وإلى الشعب الفلسطيني بأكمله صغيرًا وكبيرًا إلى سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والدولية، والقوى الوطنية والإسلامية، حياتي تتلاشى على مرأى عينيّ فقدت صحتي، وخانني جسدي، هذا المحتل يطبق عليّ سياسة الموت البطيء في مستشفى "كابلن"، لذلك أنقذوا حياتي، وها أنا أُعلن إضرابي عن الماء فوق إضرابي عن الطعام ولله أمريّ كله، أخوكم وابنكم المضرب عن الطعام الشهيد مع وقف التنفيذ الغضنفر أيخمان أبو عطوان".