"التربية" تعقد ورشة تدريبية حول التصوير الفوتوغرافي الرقمي لموظفيها

واستهدفت الورشة منسقي التواصل مع الإدارة العامة العلاقات من مختلف الإدارات والوحدات في الوزارة، إذ دربت فيها الموظفة في الإدارة العامة العلاقات الصحافية هالة جانم.



وشارك في افتتاح الورشة؛ مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير دائرة الإعلام التربوي ثائر ثابت، وكادر الإعلام التربوي.











وفي هذا السياق، أكد سامي أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز وتنمية المعرفة والمهارات الإعلامية لدى الموظفين في مختلف الإدارات العامة؛ مما يجعلهم مؤهلين للتعامل مع فنون التصوير الفوتوغرافي الرقمي ومعاييره، مشيداً بمبادرة جانم في تقديم هذه الورشة بأسلوب مميز ومتمكن.

رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة التربية والتعليم، في مقرها اليوم، من خلال الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة والإعلام ورشة تدريبية حول أساسيات التصوير الفوتوغرافي الرقمي وتوظيف الهواتف الذكية لخدمة الرسالة الإعلامية التربوية.