ثابت يكشف أسباب عجز ساعات وصل التيار الكهربائي بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت: إن "ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة زادت من استهلاك الطاقة، ما أدى إلى عجز في جدول الكهرباء بما يصل إلى ساعتين خلال ساعات الوصل".وأشار في تصريح إذاعي لـ"صوت الشعب"، اليوم الإثنين، إلى أن شركة توزيع الكهرباء تجتهد في توزيع ما يصل لها بالعدل، منوهًا إلى أن كمية من الكهرباء غي رمتوفرة بما يلبي احتياجات المواطنين.وأوضح أنه في بعض الأحيان يتم مهاجمة الشركة رغم مرورها بأزمة صعبة يواجهها المجتمع بأكمله، مؤكدًا على أن الأزمة أكبر من الجميع.وأكد أن محطة التوليد تعمل بـ3 مولدات بعد دخول الوقود، لكن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد لن يضيف شيء ملموس وسيكلف الكثير، لكننا نجتهد في هذا الإتجاه.ونوه إلى أنه يتم تقديم بعض التسهيلات للمصانع التي تعد مصدر رزق لعدة عوائل، وكذلك المنح لأهالي الأسرى في سجون الاحتلال، وهناك برامج متعددة للطلبة الخريجين، مشددًا على أن العدوان الأخير على قطاع غزة عرقل جهود التطوير المخطط لها.