طالع آلية السفر عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة المعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء.وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة + التاسعة من الكشف رقم (23/ 2021)، منوهة على المسافرين التواجد غدًا الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.