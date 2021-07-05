شؤون فلسطينية

"الخارجية": مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم تخريب مُتعمد لفرص حل الدولتين

"الخارجية": مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم تخريب مُتعمد لفرص حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم تخريب مُتعمد لفرص تحقيق حل الدولتين.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستغل حالة الترقب والانتظار الدولية للتعرف على اتجاهاتها وتوجهاتها السياسية، خاصة فيما يتعلق برؤيتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتستظل هذه الحكومة بدعوات عدد من الدول "لإعطائها الفرصة" و"عدم التسرع في الحكم عليها" من أجل مواصلة تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية في ارض دولة فلسطين، ظناً منها أن ردود الفعل الدولية تجاه ما تقوم به من انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم يمكن التعايش معها أو استيعابها.

وأشارت الوزارة في بيانها،  إلى تسارع وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في طول الأرض الفلسطينية وعرضها، سواء ما يتعلق  بمصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية كما حصل بالامس في الاستيلاء على ما يزيد عن 8 آلاف دونم غرب سلفيت، او التصعيد الحاصل في عمليات هدم ومصادرة واخلاء منازل المواطنين الفلسطينيين كما يحدث حاليا في مطالبة بلدية الاحتلال في القدس باخلاء 100 منزل في سلوان وتخصيصها لإقامة ما تسمى ب "حديقة الملك"، وإجبار عائلة درويش في العيسوية بهدم منزلها بيدها، وهو ما اكد عليه مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "OCHA"، في تقريره الاخير عن هدم ومصادرة 24 مبنى خلال الاسبوعين المنصرمين فقط، او ما يتعلق بالتصعيد الحاصل باعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الارهابية، كما حصل في اقدامهم على اضرام النار مرتين متتاليتين في اراض زراعية تابعة لقرية جالود جنوب نابلس خلال ال 24 ساعة الماضية، واقدامهم ايضاً وبحراسة من جيش الاحتلال باقتحام ارضٍ فلسطينية في حي بطن الهوى بسلوان، وفتح طريق فيها وتركيب درج معدني يمر منها، بالاضافة لاستمرار وتصعيد الاقتحامات سواء للمسجد الاقصى المبارك او للبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية واعتقال العشرات من المواطنين في كل ليلة، ووصل الأمر بها الى استدعاء الطفل عدي حداد "9 اعوام" من البلدة القديمة في القدس للتحقيق معه.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات جيشها ومستوطنيها وجرائمهم، واعتبرت ان ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني حتى الآن هي امتداد لسياسة ما سبقها من الحكومات الإسرائيلية. وطالبت المجتمع الدولي بمراقبة ومتابعة الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة، خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام وفقاً لمبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ودعته لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ موقف دولي حازم يُجبر سلطات الاحتلال واذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي إلى تنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

كتلة نضال المرأة: قرار حماس بشأن مشاريع المرأة بمثابة فرض الوصاية على المؤسسات النسوية

كتلة نضال المرأة: قرار حماس بشأن مشاريع المرأة بمثابة فرض الوصاية على المؤسسات النسوية

الأسير أبو عطوان يواصل معركته لليوم 62 على التوالي

الأسير أبو عطوان يواصل معركته لليوم 62 على التوالي

مطالبات بإلغاء التعميم الصادر عن داخلية غزة وبضمان حرية العمل الأهلي

مطالبات بإلغاء التعميم الصادر عن داخلية غزة وبضمان حرية العمل الأهلي

&#34;التربية&#34; تعقد ورشة تدريبية حول التصوير الفوتوغرافي الرقمي لموظفيها

"التربية" تعقد ورشة تدريبية حول التصوير الفوتوغرافي الرقمي لموظفيها

ثابت يكشف أسباب عجز ساعات وصل التيار الكهربائي بغزة

ثابت يكشف أسباب عجز ساعات وصل التيار الكهربائي بغزة

فتوح يوجه رسالة الى الأحزاب ومؤسسات المجتمع الدولي لإنقاذ حياه الأسير الغضنفر

فتوح يوجه رسالة الى الأحزاب ومؤسسات المجتمع الدولي لإنقاذ حياه الأسير الغضنفر

طالع آلية السفر عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء

طالع آلية السفر عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء

الرئيس عباس يهاتف ماجد فرج معزيا بوفاة شقيقته

الرئيس عباس يهاتف ماجد فرج معزيا بوفاة شقيقته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كتلة نضال المرأة: قرار حماس بشأن مشاريع المرأة بمثابة فرض الوصاية على المؤسسات النسوية

كتلة نضال المرأة: قرار حماس بشأن مشاريع المرأة بمثابة فرض الوصاية على المؤسسات النسوية

الأسير أبو عطوان يواصل معركته لليوم 62 على التوالي

الأسير أبو عطوان يواصل معركته لليوم 62 على التوالي

مطالبات بإلغاء التعميم الصادر عن داخلية غزة وبضمان حرية العمل الأهلي

مطالبات بإلغاء التعميم الصادر عن داخلية غزة وبضمان حرية العمل الأهلي

&#34;التربية&#34; تعقد ورشة تدريبية حول التصوير الفوتوغرافي الرقمي لموظفيها

"التربية" تعقد ورشة تدريبية حول التصوير الفوتوغرافي الرقمي لموظفيها

فتوح يوجه رسالة الى الأحزاب ومؤسسات المجتمع الدولي لإنقاذ حياه الأسير الغضنفر

فتوح يوجه رسالة الى الأحزاب ومؤسسات المجتمع الدولي لإنقاذ حياه الأسير الغضنفر

الرئيس عباس يهاتف ماجد فرج معزيا بوفاة شقيقته

الرئيس عباس يهاتف ماجد فرج معزيا بوفاة شقيقته

&#34;الخارجية&#34;: مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم تخريب مُتعمد لفرص حل الدولتين

"الخارجية": مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم تخريب مُتعمد لفرص حل الدولتين

نابلس: قوات الاحتلال تقتلع أكثر من 200 شجرة زيتون في بيت دجن

نابلس: قوات الاحتلال تقتلع أكثر من 200 شجرة زيتون في بيت دجن

منوعات

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

شاهد: فنان مصري شهير يدخل موسوعة غينيس في السباحة.. من هو؟

شاهد: فنان مصري شهير يدخل موسوعة غينيس في السباحة.. من هو؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

شاهد: لحظة &#34;ممتعة ومؤلمة&#34; لسقوط مايا دياب على المسرح

شاهد: لحظة "ممتعة ومؤلمة" لسقوط مايا دياب على المسرح

شاهد: منة فضالي تثير الجدل بآخر صورة لها

شاهد: منة فضالي تثير الجدل بآخر صورة لها

شاهد: حسام حبيب يثير الجدل بطريقة دعمه لزوجته شيرين عبدالوهاب

شاهد: حسام حبيب يثير الجدل بطريقة دعمه لزوجته شيرين عبدالوهاب

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بتقليده لمحمد رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بتقليده لمحمد رمضان

شاهد: عمرو يوسف يثير الجدل بممازحته لجمهوره &#34;مانغو للبيع&#34;

شاهد: عمرو يوسف يثير الجدل بممازحته لجمهوره "مانغو للبيع"

شاهد كيف دعم محمد كارتر شيرين عبدالوهاب بأزمتها الأخيرة

شاهد كيف دعم محمد كارتر شيرين عبدالوهاب بأزمتها الأخيرة

شاهد: نزار الفارس يحدث ضجة كبيرة بأسئلة دينية عن الصلاة مع هذه الضيفة

شاهد: نزار الفارس يحدث ضجة كبيرة بأسئلة دينية عن الصلاة مع هذه الضيفة

عربي

هزة أرضية تضرب في الأردن

هزة أرضية تضرب في الأردن

قتلى وجرحى جراء قصف معسكر لقوات الحكومة اليمنية في أبين

قتلى وجرحى جراء قصف معسكر لقوات الحكومة اليمنية في أبين

استهداف جديد يطال ثلاثة أبراج لنقل الطاقة شمالي العراق

استهداف جديد يطال ثلاثة أبراج لنقل الطاقة شمالي العراق

السعودية: 10 آلاف ريال غرامة دخول المسجد الحرام دون تصريح

السعودية: 10 آلاف ريال غرامة دخول المسجد الحرام دون تصريح