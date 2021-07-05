اشتية: اتخذنا تدابير احترازية على المعابر لمنع تفشي متحور "دلتا"

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن كرامة الانسان الفلسطيني من كرامة الوطن وحقه في الحياة والحرية مقدس وسنراجع أية اجراءات شكلت انتقاصا من هذا الحق أو مسّت به.وأكد رئيس الوزراء في مستهل كلمته في جلسة الحكومة اليوم الإثنين، احترام حرية الرأي والتعبير وحرية عمل الصحفيين دون تعرضهم لأي مضايقات تعرقل عملهم.وأضاف اشتية: "أقول للأخوات الصحفيات نجلاء وفاتن وشذى إنني استمعت إلى شكواكن وأعدكن بأن ما حدث لن يتكرر، وعلينا جميعًا أن نتصرف ضمن إطار القانون".وواصل حديثه "رجل الأمن الفلسطيني هو ابننا وأخينا وابن قريتنا ومخيمنا ومدينتنا، علينا أن نقدر جهده ونعزز قدراته بعقيدته الوطنية الراسخة المبنية على حب الوطن وحماية أهله".وفي سياق آخر، قال اشتية: "أتوجه بالتحية لأهلنا في بيتا الذين تمكنوا بصبرهم وصمودهم وتضحياتهم من إجبار المستوطنين على الرحيل عن أرضهم في جبل صبيح".وتابع: "كما نُدين إقدام المستوطنين على قتل الشاب محمد فريد حسن، من قرية قصرة، ونتقدم من ذويه بخالص العزاء".وفيما يتعلق بفيروس (كورونا) قال اشتية: "مع تزايد نُذر تفشي الفايروس المتحور (دلتا) فإنني أدعوكم إلى مواصلة التقيد بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتلقي المطاعيم حفاظًا على سلامتكم وسلامة مجتمعكم".وأضاف: "اتخذنا تدابير احترازية على المعابر لمنع تفشي المتحور الجديد".وأكد أن مجلس الوزراء يناقش اليوم تطوير بيئة ملائمة لزيادة الصادرات الخضراء، الاحتياجات الحكومية من المباني العامة، وقضايا متعلقة بحماية الطفولة، مشاريع للبنية التحتية في الاغوار وخلايا شمسية للمنشآت الصحية في قطاع غزة، ومشاريع قوانين عديدة، إضافة الى تقارير حول الحركة السياسية والأوضاع المالية والصحية والأمنية، وقضايا تخص القدس وقطاع غزة.