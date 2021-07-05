وزارة المالية تسلم الحساب الختامي لدولة فلسطين عن 2019 لديوان الرقابة المالية والإدارية









رام الله - دنيا الوطنسلمت وزارة المالية الحساب الختامي لدولة فلسطين عن العام 2019 لديوان الرقابة المالية والإدارية.جاء ذلك خلال زيارة المحاسب العام السيد احمد الصباح ومدير عام الحسابات العامة احمد ثمينات وطاقم العمل المختص في الوزارة الى ديوان الرقابة المالية والإدارية ، حيث تم استلامه من قبل رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار اياد تيم.واكد وفد وزارة المالية على الجهود الحثيثة التي يبذلها طاقم وزارة المالية وبتوجيهات من وزير المالية شكري بشارة للانتهاء من تسليم الحساب الختامي لدولة فلسطين بناء على قانون تنفيذ الموازنة، وجاري العمل على الانتهاء من تسليم الحساب الختامي للعام 2020.