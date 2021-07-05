الحساينة: أجيال الشعب الفلسطيني مبدعة

رام الله - دنيا الوطنأكد د.يوسف الحساينة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، على ان فوز الفريق الواعد من المهندسين الفلسطينيين من جامعة "بير زيت" بالمركز الأول في المسابقة الدولية لتصميم وإعادة بناء ميناء بيروت تحت عنوان "بيروت المنتجة ما بعد الانفجار" يؤكد على حيوية الشعب الفلسطيني، وإبداع أجياله في كل المجالات سيّما العلمية منها، رغم التحديات والظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال على شعبنا.واعتبر في تغريدة على حسابه الخاص في (فيسبوك) ان هذا الفوز المستحق يقدّم للعالم مجدداً الصورة الصادقة والحقيقية للشعب الفلسطيني، والنموذج المشرّف للشباب الفلسطيني المثقّف والمتعلّم والمبدع، الذي يسجل في كل المجالات تفوقاً وحضوراً مميزاً.وأوضح الحساينة ان شعباً يمتلك هذا المخزون الاستراتيجي من الشباب المتعلم والمبدع، لا يمكن أن ينكسر أو يتراجع عن تحقيق أهدافه المشروعة؛ لبث روح الحياة وإشراقها من جديد في كل المحافل التي أراد أعداء الإنسانية وأدها فيها.وبارك الحساينة لشعب الفلسطيني المجاهد والمرابط، وللشباب الفلسطيني الواعد، ولفريق المهندسين الرائع، هذا الإنجاز الذي يُثبت مجدداً جدارة شعبنا وأحقيّته بالحياة أسوة بكل شعوب الأرض التي ناضلت من أجر حريتها وانتصرت على أعدائها.