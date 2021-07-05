دولي

أوروبا تدعو إلى تغيير "قواعد الاشتباك" في المعركة ضد (كورونا)

أوروبا تدعو إلى تغيير "قواعد الاشتباك" في المعركة ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها من اتساع دائرة انتشار طفرات كورونا الجديدة، خصوصاً طفرة دلتا التي قالت منظمة الصحة العالمية إن وجودها تأكد فيما يزيد على 98 دولة.

وطلبت المفوضية إلى حكومات الدول الأعضاء تكثيف جهود التلقيح ومواكبة تخفيف قيود العزل والاحتواء بتدابير وقائية تتناسب مع المشهد الوبائي والتقديرات التي تصدر عن الهيئات العلمية لترصّد الإصابات وسريان الفيروس.

ودعا الناطق باسم المفوضية، ستيفان كيرسماكير، البلدان الأوروبية إلى توفير الكميات الكافية من الجرعات وتوزيعها بأقصى سرعة ممكنة لقطع الطريق أمام ظهور تحوّرات جديدة، والتأهب لاحتمال توزيع جرعة ثالثة بحلول نهاية العام الحالي لتعزيز المناعة في وجه الطفرات التي يرجّح أن تزداد قدرتها على مقاومة الدفاعات الناشئة عن التعافي واللقاحات.

وقال كيرسماكير إن نائب رئيسة المفوضية ماغريتيس سكيناس، ومفوّضة الشؤون الصحية ستيلّا كيرياكيديس، سيباشران اليوم الاثنين جولة على الدول الأعضاء في الاتحاد للوقوف على احتياجاتها في مجال التصدّي للوباء ومن أجل تنسيق الجهود على الصعيد الأوروبي بعد أن دخل الجواز الأخضر حيّز تنفيذ مطلع هذا الشهر.

وأفاد "المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها" بأنه أشرف على نهاية مراجعة المعايير والمؤشرات المعتمدة حالياً لتحديد مستويات خطورة المشهد الوبائي التي تستند إليها السلطات الصحية الوطنية لفرض تدابير العزل والوقاية أو تخفيفها.

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