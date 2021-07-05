دولي

"كورونا" عالميا: 3 ملايين و994 ألف وفاة و184 مليونا و574 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 3 ملايين و994 ألف وفاة و184 مليونا و574 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 994 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 184 مليونا وما يقارب من 574 ألف اصابة، تعافى منهم 168 مليونا وما يقارب من 922 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 329 ألف و877 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,168 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (776 وفاة)، والهند (743 وفاة)، وروسيا (663 وفاة)، وكولومبيا (582 وفاة)، وإندونيسيا (555 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (40,387 إصابة)، والبرازيل (27,783 إصابة)، واندونيسيا (27,233 إصابة)، وكولومبيا (26,265 إصابة)، وروسيا (25,142 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (621,293 وفاة)، والبرازيل (524,475 وفاة)، والهند (402,758 وفاة)، والمكسيك (233,622 وفاة)، وبيرو (193,230 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،592,377 إصابة)، والهند (30,585,229 إصابة)، والبرازيل (18,769,808 إصابات)، وفرنسا (5,786,203 إصابات)، وروسيا (5,610,491 إصابة).

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