شؤون فلسطينية

لعلاقتها بالمستوطنات.. صندوق تقاعد نرويجي يسحب استثماراته من 16 شركة

لعلاقتها بالمستوطنات.. صندوق تقاعد نرويجي يسحب استثماراته من 16 شركة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أكبر صندوق تقاعد نرويجي، اليوم الإثنين، عن سحب استثماراته في 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.

وبحسب وكالة (فرانس برس)، قالت شركة "كي إل بي" للمعاشات التقاعدية والتي تدير أصولا بقيمة نحو 95 مليار دولار (80 مليار يورو) في بيان صحفي، أن "موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة".

وكانت الأمم المتحدة نشرت في شباط/فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ما يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وأكدت "كي إل بي" بأن "بيع (الأصول) في موتورولا سوليوشنز كان قرارا مباشرا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.

كما باعت "كي إل بي" أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية إذ انها تساهم في جعل "المستوطنات مناطق سكنية جاذبة".

وتشمل هذه الشركات "ألتيس يوروب" و"بيزك" و"سيلكوم إسرائيل" و"بارتنر كوميونيكيشنز".

ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة خمسة مصارف سهّلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها "ألستوم" الفرنسية.

واستبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

نابلس: قوات الاحتلال تقتلع أكثر من 200 شجرة زيتون في بيت دجن

نابلس: قوات الاحتلال تقتلع أكثر من 200 شجرة زيتون في بيت دجن

اشتية: اتخذنا تدابير احترازية على المعابر لمنع تفشي متحور &#34;دلتا&#34;

اشتية: اتخذنا تدابير احترازية على المعابر لمنع تفشي متحور "دلتا"

وزارة المالية تسلم الحساب الختامي لدولة فلسطين عن 2019 لديوان الرقابة المالية والإدارية

وزارة المالية تسلم الحساب الختامي لدولة فلسطين عن 2019 لديوان الرقابة المالية والإدارية

نادي الأسير: تحسن طفيف على حالة الأسير إياد حريبات

نادي الأسير: تحسن طفيف على حالة الأسير إياد حريبات

الحساينة: أجيال الشعب الفلسطيني مبدعة

الحساينة: أجيال الشعب الفلسطيني مبدعة

المتحف الفلسطينيّ يحتفي باقتناء مجموعة دائمة من 240 قطعة تراثيّة كانت في الشَّتات

المتحف الفلسطينيّ يحتفي باقتناء مجموعة دائمة من 240 قطعة تراثيّة كانت في الشَّتات

(إيسيسكو) تصادق على تمويل 9 مشاريع لصالح دولة فلسطين في 2021

(إيسيسكو) تصادق على تمويل 9 مشاريع لصالح دولة فلسطين في 2021

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية كيب فيرد بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية كيب فيرد بعيد الاستقلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: قوات الاحتلال تقتلع أكثر من 200 شجرة زيتون في بيت دجن

نابلس: قوات الاحتلال تقتلع أكثر من 200 شجرة زيتون في بيت دجن

وزارة المالية تسلم الحساب الختامي لدولة فلسطين عن 2019 لديوان الرقابة المالية والإدارية

وزارة المالية تسلم الحساب الختامي لدولة فلسطين عن 2019 لديوان الرقابة المالية والإدارية

نادي الأسير: تحسن طفيف على حالة الأسير إياد حريبات

نادي الأسير: تحسن طفيف على حالة الأسير إياد حريبات

الحساينة: أجيال الشعب الفلسطيني مبدعة

الحساينة: أجيال الشعب الفلسطيني مبدعة

المتحف الفلسطينيّ يحتفي باقتناء مجموعة دائمة من 240 قطعة تراثيّة كانت في الشَّتات

المتحف الفلسطينيّ يحتفي باقتناء مجموعة دائمة من 240 قطعة تراثيّة كانت في الشَّتات

(إيسيسكو) تصادق على تمويل 9 مشاريع لصالح دولة فلسطين في 2021

(إيسيسكو) تصادق على تمويل 9 مشاريع لصالح دولة فلسطين في 2021

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية كيب فيرد بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية كيب فيرد بعيد الاستقلال

نادي الأسير: الأسرى في سجن (عوفر) يواجهون عمليات قمع ممنهجة ومتكررة

نادي الأسير: الأسرى في سجن (عوفر) يواجهون عمليات قمع ممنهجة ومتكررة

منوعات

شاهد: فنان مصري شهير يدخل موسوعة غينيس في السباحة.. من هو؟

شاهد: فنان مصري شهير يدخل موسوعة غينيس في السباحة.. من هو؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

شاهد: لحظة &#34;ممتعة ومؤلمة&#34; لسقوط مايا دياب على المسرح

شاهد: لحظة "ممتعة ومؤلمة" لسقوط مايا دياب على المسرح

شاهد: منة فضالي تثير الجدل بآخر صورة لها

شاهد: منة فضالي تثير الجدل بآخر صورة لها

شاهد: حسام حبيب يثير الجدل بطريقة دعمه لزوجته شيرين عبدالوهاب

شاهد: حسام حبيب يثير الجدل بطريقة دعمه لزوجته شيرين عبدالوهاب

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بتقليده لمحمد رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بتقليده لمحمد رمضان

شاهد: عمرو يوسف يثير الجدل بممازحته لجمهوره &#34;مانغو للبيع&#34;

شاهد: عمرو يوسف يثير الجدل بممازحته لجمهوره "مانغو للبيع"

شاهد كيف دعم محمد كارتر شيرين عبدالوهاب بأزمتها الأخيرة

شاهد كيف دعم محمد كارتر شيرين عبدالوهاب بأزمتها الأخيرة

شاهد: نزار الفارس يحدث ضجة كبيرة بأسئلة دينية عن الصلاة مع هذه الضيفة

شاهد: نزار الفارس يحدث ضجة كبيرة بأسئلة دينية عن الصلاة مع هذه الضيفة

شاهد: حنان ترك تثير الجدل بارتدائها &#34;البوركيني&#34;

شاهد: حنان ترك تثير الجدل بارتدائها "البوركيني"

عربي

هزة أرضية تضرب في الأردن

هزة أرضية تضرب في الأردن

قتلى وجرحى جراء قصف معسكر لقوات الحكومة اليمنية في أبين

قتلى وجرحى جراء قصف معسكر لقوات الحكومة اليمنية في أبين

استهداف جديد يطال ثلاثة أبراج لنقل الطاقة شمالي العراق

استهداف جديد يطال ثلاثة أبراج لنقل الطاقة شمالي العراق

السعودية: 10 آلاف ريال غرامة دخول المسجد الحرام دون تصريح

السعودية: 10 آلاف ريال غرامة دخول المسجد الحرام دون تصريح