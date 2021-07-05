الوزير الصالح يؤكد استمرار الهيئات المحلية بصلاحياتها حسب القانون

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، وعلى إثر انتهاء مدة الدورة الانتخابية للهيئات المحلية، على استمراريتها لكافة الصلاحيات والواجبات المناطة بها بموجب أحكام قانون الهيئات المحلية والأنظمة الصادرة بموجبه وأية تشريعات ناظمة لأعمال الهيئات المحلية.جاء ذلك خلال لقائه مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، والذي تم خلاله نقاش عدد من القضايا التي تهم قطاع الحكم المحلي والتحديات التي تواجه الهيئات المحلية ومتطلبات تمكينها من أداء أدوارها خدمة للمواطنين.وأكد الصالح على الالتزام بالموازنات المصادقة للهيئات المحلية كأساس قانوني في تنفيذ صلاحياتها وواجباتها كذلك، كما ودعا الهيئات المحلية للابتعاد عن كل ما من شأنه فرض واقع يعيق أو يخلق تحديات أمام المجالس القادمة في تنفيذ برامجها.من جهته شكر رئيس الاتحاد م . موسى حديد، الوزارة ممثلة بالوزير ووكيل الوزارة وكادرها على الدور الإيجابي الذي تلعبه الوزارة وتفهمها للأوضاع الصعبة التي تفرض تحديات جمة أمام الهيئات المحلية مطالبا الحكومة بتقديم الدعم المادي والمعنوي للهيئات المحلية من أجل الحفاظ على استمراريتها وقدرتها على تقديم الخدمات والقيام بالمشاريع للمواطنين.