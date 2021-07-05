شؤون فلسطينية

"الأوقاف" تعلق على اقتحام الأقصى ومسجد النبي يونس في حلحول من قبل المستوطنين

"الأوقاف" تعلق على اقتحام الأقصى ومسجد النبي يونس في حلحول من قبل المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
 استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قيام قطعان كبيرة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم  باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيس  "مسجد النبي يونس" في بلدة حلحول شمال الخليل، بالإضافة الى قيام مئات المستوطنين باقتحام مقام "بير موسى" في  بلدة تقوع لأداء صلوات تلمودية.

وبين وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الاقتحامات  تدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت اليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وأن هذه الجرائم اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم.

كما أوضح أبو الرب إنه لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، معتبرا أن هذا الاعتداءات عنصرية استفزازية جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية بحق المقدسات.

وطالب أبو الرب المؤسسات الإسلامية الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الإسلامي والدول العربية والإسلامية بأن تعمل على إنهاء هذه الاعتداءات التي فاقت كل وصف.

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