شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل راعي ماشية في مسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل راعي ماشية في مسافر يطا جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، راعي ماشية في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجنة "التحدي والصمود" في جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور، باعتقال الشاب عودة جميل عوض (20عاما) اثناء رعيه ماشيته في "سادة الثعلة" قرب مستوطنتي "كرمئيل" و"ماعون" المقامتين على أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل، واقتادته الى جهة غير معلومة.

واشار إلى أن رعاة الماشية ومزارعين وسكان قرى مسافر يطا، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.

وناشد العمور كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لممارسات الاحتلال الهمجية في المنطقة.

وتهدف قوات الاحتلال والمستوطنين، من خلال اعتداءاتهم المتواصلة، الى تهجير سكان المسافر من أراضيهم التي ورثوها عن ابائهم واجدادهم لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة ولتوسيع المستوطنات القائمة.

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