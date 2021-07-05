شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بينهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بينهم أسرى محررون
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون، خلال عمليات دهم وتفتيش في مدن وقرى بالضفة الغربية.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس، فجرا، واعتقلت الشابين فاروق صبيح حمايل، ونورس ناجي ذياب، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

فيما يواصل أهالي بلدة بيتا رباطهم على جبل صبيح، واستمرار فعاليات الإرباك الليلي لمواجهة الاستيطان على الجبل، والذي انتقل أيضا لقرى بيت دجن وقصرة في نابلس.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة غرب جنين، واعتقلت الأسير المحرر الشيخ طه الشرقاوي، بعد دهم وتفتيش منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين، واعتقلت المواطن وائل أحمد عريدي، بعد تفتيش منزله والتخريب في محتوياته.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء عدوان، بعد اقتحام منزله بالحي الشرقي من مدينة طولكرم.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي عبادة دنديس من منزله في واد قدوم بحي رأس العامود ببلدة سلوان بالقدس، والشاب مجد أبو حطب من بلدة الطور.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ أبو بكر الشيمي من مدينة عكا، أثناء توجهه إلى المسجد الأقصى من أمام باب حطة لأداء صلاة الفجر.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

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