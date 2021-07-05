غزة: وفاة مواطن و95 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 552 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 140 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 114787 إصاب، فيما إجمالي الحالات النشطة 2000 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 111717 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1070 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 81913 شخصا.