الرئيس عباس يهنئ نظيره الجزائري بعيد الاستقلال

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.وأعرب الرئيس عباس في برقية التهنئة عن اعتزازه بعلاقات الأخوة التاريخية والعميقة ووشائج الاحترام والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، وحرصه على تعزيزها لما فيه خير ومنفعة للبلدين والشعبين الشقيقين.وثمن الرئيس مواقف الجزائر المشرفة بقيادة الرئيس تبون الحكيمة، والتي تولي القضية الفلسطينية جل اهتمامها ودعمها الأخوي على الصعد وفي المحافل كافة، وصولا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا، ونيل شعبنا حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.