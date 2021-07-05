مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" ويؤدون صلوات تلمودية

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا صلوات تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية.واقتحم باحات المسجد الأقصى اكثر من (1741) مستوطنا خلال شهر حزيران المنصرم.وينفذ المستوطنون اقتحامات شبه يومية للمسجد الأقصى المبارك، وينفذون جولات استفزازية داخل باحته، ويرافقهم أحيانا المتطرف يهودا غليك، وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير.