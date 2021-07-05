الاحتلال يحوّل الناشط في قضية الأسرى سعد نواورة إلى الاعتقال الإداريّ





يذكر أن الأسير نواورة متزوج وأب لثلاث من الأبناء، وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال (11) عامًا، وتعرض منزل عائلته للهدم وله شقيقان شهداء وهما جمال وجميل نواورة.



رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير أنّ سلطات الاحتلال حوّلت الناشط في قضية الأسرى وعضو جمعية الأسرى والمحررين في بيت لحم، سعد نواوره، إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور.وقال نادي الأسير إنّ الأسير نواورة البالغ من العمر (39 عامًا) يُعتبر من أبرز الفاعلين في قضية الأسرى في محافظة بيت لحم، معتبرًا أنّ اعتقاله هي جزء من المحاولة المستمرة لاستهداف الفاعلين في السّاحة الفلسطينية وتغييب دورهم.وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت نواورة وهو عضو لجنة تنظيمية لحركة "فتح" في الـ24 من حزيران المنصرم.