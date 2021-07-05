"العربية الفلسطينية" تدعو لتوسيع المقاومة الشعبية لمنع الاحتلال من الهدم القسري بسلوان

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة العربية الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني إلى توسيع رقعة المقاومة الشعبية لمنع الاحتلال من الهدم القسري بسلوان المقدسية ، مؤكدة أنها آتت أكلها في إخلاء المستعمرين الغاصبين من بؤرتهم الاستعمارية "أفيتار" المقامة على جبل صبيح.و كشف جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أمين سر ساحة غزة، أن الاحتلال ماض في مخططه التهجيري لأبناء شعبنا بسلوان من أجل ما يسمى ب"تهويد القدس"، موضحا أن تضافر جهود المقدسيين سيفشل المؤامرات الإسرائيلية التي تحاك ضده في الظلام الدامس، لافتا أن " قوتنا في وحدتنا" لإحباط كل المخططات الإسرائيلية التهويدية.وطالب عاشور في تصريحاته الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هدم المقدسيين بسلوان، مضيفا:" نتمنى من بايدن أن يضغط على الاحتلال لوقف الهدم بعدما أعاد فتح القنصلية بالقدس الشرقية"، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات جريئة لمنع الاحتلال من التهجير القسري بسلوان المقدسية.