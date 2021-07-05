إسرائيل: بنيت يعقد جلسة لبحث التطعيم بجرعة ثالثة





ويأتي ذلك بهدف استغلال اللقاحات المتوفرة حاليا في إسرائيل، قبل انتهاء صلاحيتها في أواخر الشهر الحالي.





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن بينت تحدث خلال الأيام الأخيرة عدة مرات مع المدير التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا حول إمكانية شراء المزيد من شحنات اللقاح من صنع الشركة.





هذا ومن المقرر أن يلتئم (كابينت كورونا) الثلاثاء، لبحث الصورة الوبائية في إسرائيل والسبل للتعامل مع تفشي العدوى.



وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدد مرضى (كورونا) في بلغ 842749 حتى صباح أمس الأحد، بينهم 6429 وفيات.





ومن مجمل الإصابات هناك 35 وصفت حالتهم خطيرة، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 2455.





هذا، وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 5,627,866 وعلى الجرعة الثانية 5,174,647.



رام الله - دنيا الوطنيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الاثنين، جلسة استثنائية بمشاركة وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس وكبار المسؤولين في الوزارة، لبحث احتمال تطعيم الجمهور الذي يشكو من ضُعْفِ الجهاز المناعي بجرعة ثالثة للقاح المضاد لفيروس (كورونا).