الطقس في فلسطين: استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-20 29-20 30-20 بيت لحم 29-20 29-20 30-20 رام الله والبيرة 28-19 28-19 29-19 طولكرم 30-22 30-22 31-22 نابلس 30-21 30-21 31-21 قلقيلية 30-22 30-22 31-22 جنين 32-22 32-22 33-22 سلفيت 29-20 29-20 30-20 طوباس 33-23 33-23 34-23 روابي 30-21 30-21 31-21 الخليل 28-20 28-20 29-20 غزه 29-23 29-23 30-23 أريحا 39-27 39-27 40-27 خانيونس 29-23 29-23 30-23 الأغوار الشمالية 37-25 37-25 38-25 رفح 30-22 30-22 31-22

رام الله - دنيا الوطنيستمر الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .يوم الثلاثاء 2021/07/06 يستمر الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2021/07/07 يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2021/07/08 يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي