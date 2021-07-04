تقرير أممي: الاحتلال هدم وصادر 24 مبنى بالضفة والقدس خلال أسبوعين

رام الله - دنيا الوطنأفاد تقرير أممي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت 24 مبنًى يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، ونفذت 144 عملية دهم واعتقلت 180 فلسطينيا، خلال الأسبوعين الماضيين.وأصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" تقريره عن الفترة 15-28 حزيران/يونيو 2021 وغطى عمليات الهدم والاعتقال والقتل والمصادرة واعتداءات المستوطنين.الهدم والمصادرةووفق التقرير، هدمت سلطات الاحتلال 24 مبنًى يملكه فلسطينيون أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في مختلف أنحاء الضفة الغربية بحجة افتقارها إلى رخص البناء.وأوضح أن سلطات الاحتلال هدمت مبنيين في القدس المحتلة، وهما منزل في راس العامود ومحل تجاري في سلوان، وسط احتجاج ومواجهات أطلق خلالها الاحتلال الغاز السام والرصاص المطاطي، مما أدى إلى إصابة 19 شخصًا على الأقل بجروح، من بينهم امرأة، واعتقال تسعة آخرين.وأسفرت عمليات الهدم عن تهجير 23 شخصًا، من بينهم 11 طفلًا، وإلحاق الضرر بأكثر من 1,200 آخرين.وكان معظم المتضررين في منطقة مَسافر يطا بالخليل، حيث دمر الاحتلال ثلاثة طرق وخط المياه الرئيسي الذي يخدم عدة تجمعات سكانية للمرة الثانية في 23 حزيران/يونيو.وأشار التقرير إلى أن عملية الهدم السابقة كانت قد نُفذت في 9 حزيران/يونيو، وجرى إصلاح المنشآت المهدومة بعد ذلك، موضحًا أنه في الإجمال كان 16 مبنًى من هذه المباني و20 شخصًا من المهجّرين موجودين في المنطقة (ج) والبقية في القدس.شهيدان وإصابات واعتقالاتورصد التقرير قيام قوات الاحتلال بـ144 عملية تفتيش واعتقال، اعتقلت خلالها 180 فلسطينيًا، من بينهم سبعة أطفال، في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، تركزت في الخليل ونابلس والقدس.واستشهد خلال الفترة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، وهما فتًى وامرأة، في اعتداءات منفصلة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.ففي 16 حزيران/يونيو، أطلقت جنود الاحتلال النار على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا وقتلته خلال المواجهات المتواصلة ضد إقامة مستوطنة إسرائيلية قرب بِيتا جنوب نابلس.وفي اليوم نفسه، أُطلقت النار على امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 29 عامًا واستشهدت قرب حزما بالقدس، بعد محاولتها تنفيذ عملية دهس جنود بمركبتها وطعن.ووثق التقرير إصابة 1,075 فلسطينيًا على الأقل، من بينهم 238 طفلًا، بجروح في مختلف أنحاء الضفة الغربية، أغلبهم خلال المواجهات في بلدة بيتنا حيث أصيب نحو 790 بمن فيهم 237 طفلًا.وأصيب 78 مواطنا في القدس المحتلة، و77 في كفر قدّوم (قلقيلية)، و74 في المغيّر (رام الله) والبقية في مواقع أخرى.وأصيبَ ستة من الجرحى بالذخيرة الحية و245 آخرون، بمن فيهم 47 طفلًا، بالأعيرة المعدنية المغلّفة بالمطاط.اعتداءات مستوطنينوحسب التقرير، أصاب المستوطنون تسعة فلسطينيين على الأقل، من بينهم أربع فتيات، بجروح، حيث تعرضت الفتيات للرش برذاذ الفلفل الحار في حيّ الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة، وكان هذا هو حال امرأة في حادث منفصل.وفي التوانة بالخليل، أصاب المستوطنون بالحجارة امرأتين، تبلغ إحداهما 73 عامًا من العمر وتعاني من الإعاقة.وفي عدة اعتداءات بالضفة، ألحق مستوطنون الأضرار بمركبات يملكها فلسطينيون، وأكثر من 200 شجرة، وشبكات مياه، ومنشآت زراعية، وورشة، ومعدات كهربائية، ومواد بناء وغيرها من الممتلكات.