شؤون فلسطينية

غانتس: جاهزون لأي عمل عسكري بغزة ونواصل تعبئة بنك الأهداف.. وهذا موقفنا من الأموال

غانتس: جاهزون لأي عمل عسكري بغزة ونواصل تعبئة بنك الأهداف.. وهذا موقفنا من الأموال
رام الله - دنيا الوطن
زعم بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، حققت أهدافها، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن يقبل باستمرار إطلاق البالونات، وسيتم مواصلة مهاجمة أهداف نوعية رداً عليها.

وقال غانتس خلال مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد: "جاهزون لأي عمل عسكري، ونواصل تعبئة بنك الأهداف"، مضيفا: "أنصح حماس، ألا تجرب قدرة الجيش الإسرائيلي".

وأكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن شرط إعادة إعمار غزة هو عودة الأسرى الإسرائيليين، المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالأموال القطرية، قال غانتس: "مصممون على أن أموال المساعدات ستمر من خلال طرف ثالث مثل الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية".

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