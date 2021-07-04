السراج: للمخاتير دور في حفظ السلم الأهلي والمجتمعي وتعزيز المشاركة المجتمعية

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج على دور المخاتير في الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية التطوير والبناء.جاء ذلك خلال لقاء نظمته وزارة الحكم المحلي، حضره إلى جانب رئيس البلدية عضو المجلس البلدي د. جميل طرزي، ووكيل الوزارة م. احمد ابو راس وممثلين عن الوزارات الحكومية ولفيف من مخاتير محافظة غزة.وأشار إلى حجم التعاون والشراكة الحقيقية بين البلدية والمخاتير في خدمة المواطنين ومعالجة أي اشكاليات قد تواجههم، انطلاقاً من الدور المجتمعي لكلا الطرفين.وأوضح رئيس البلدية أن الجميع شركاء في هذا الوطن وأن التحديات الكبيرة يمكن حلها بتعاون الجميع وتكاتفهم، مذكراً بحجم التعاون والمشاركة المجتمعية الواسعة في حملة حنعمرها التي أطلقتها البلدية فور انتهاء العدوان الأخير لإزالة آثاره وتنظيف وتجميل المدينة.بدوره، أشاد أبو راس بدور المخاتير في حل الكثير من الخلافات بين المواطنين، ومساعدة الجهات الحكومية في تنفيذ أعمالها كونهم حلقة الوصل بين الطرفين.