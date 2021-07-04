(كان): محاولات لصياغة قائمة بالدول الأوروبية التي ستتبرع بأموال لسكان قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننقل جيلي كوهين، مراسل قناة (كان)، عن مسؤول إسرائيلي، بأن هناك محاولات لصياغة قائمة بالدول الأوروبية التي ستتبرع بأموال؛ لمساعدة قطاع غزة، بينهم ألمانيا.وقال كوهين: "هذه الأموال، من المقرر أن تذهب إلى السكان المدنيين فقط، وليس من الواضع في هذا الوقت كيف سيتم التحكم في العملية".وأشار مراسل القناة الإسرائيلية، إلى أنه بحسب المسؤول، فإن المواطنين في غزة سيحصلون على قسائم أو شيكات، وبذلك سيتمكنون من سحب الأموال من البنوك في غزة، لافتا إلى أن هناك تقدم في صياغة الآلية، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء منها.