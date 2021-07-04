عاجل

  • غانتس: جاهزون لأي عمر عسكري بغزة ونواصل تعبئة بنك الأهداف

دولي

الصحة البريطانية: تسجيل ألف إصابة بـ(كورونا) لليوم الثاني

الصحة البريطانية: تسجيل ألف إصابة بـ(كورونا) لليوم الثاني
رام الله - دنيا الوطن
سجلت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في المملكة المتحدة 24 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد عن تسجيلها 15 وفاة و24248 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، مقابل 18 وفاة و24885 إصابة في اليوم السابق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وسجلت في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و903434 إصابة منها 128222 وفاة، في أكبر حصيلة وفيات في أوروبا.

وتلقى أكثر من 45 مليونا و274 ألف شخص في بريطانيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح، فيما استكمل أكثر من 33 مليونا و614 ألفا منهم تطعيمهم بالجرعتين.

أخبار ذات صلة

شاهد: انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم بولاية ماريلاند الأمريكية

شاهد: انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم بولاية ماريلاند الأمريكية

الصحة الإيطالية: تسجيل 12 وفاة و800 إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة الإيطالية: تسجيل 12 وفاة و800 إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

ارتفاع الإصابات الخطيرة بالطفرة الهندية من (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع الإصابات الخطيرة بالطفرة الهندية من (كورونا) في إسرائيل

أولمرت يدعو لإخضاع نتنياهو وأسرته لفحصٍ نفسي

أولمرت يدعو لإخضاع نتنياهو وأسرته لفحصٍ نفسي

وفيات (كورونا) حول العالم تقترب من 4 ملايين

وفيات (كورونا) حول العالم تقترب من 4 ملايين

تحطم طائرة عسكرية فلبينية وعلى متنها 85 شخصًا

تحطم طائرة عسكرية فلبينية وعلى متنها 85 شخصًا

وسائل إعلام: اشتعال نيران في سفينة شحن إسرائيلية شماليّ المحيط الهندي

وسائل إعلام: اشتعال نيران في سفينة شحن إسرائيلية شماليّ المحيط الهندي

مقتل 23 شخصا باشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية وحركة (طالبان)

مقتل 23 شخصا باشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية وحركة (طالبان)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عبيد: خروج عشرات الآلاف بمسيرات فتح بالضفة رسالة وفاء للحركة وقيادتها الباسلة

عبيد: خروج عشرات الآلاف بمسيرات فتح بالضفة رسالة وفاء للحركة وقيادتها الباسلة

السراج: للمخاتير دور في حفظ السلم الأهلي والمجتمعي وتعزيز المشاركة المجتمعية

السراج: للمخاتير دور في حفظ السلم الأهلي والمجتمعي وتعزيز المشاركة المجتمعية

الخليل: الاحتلال يعتقل شابا من مخيم العروب بعد الاعتداء عليه

الخليل: الاحتلال يعتقل شابا من مخيم العروب بعد الاعتداء عليه

نابلس: مستوطنون يضرمون النار بمساحات واسعة من أراضي جالود

نابلس: مستوطنون يضرمون النار بمساحات واسعة من أراضي جالود

الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع فارس العرب لإصلاح أضرار جزئية لوحدات سكنية

الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع فارس العرب لإصلاح أضرار جزئية لوحدات سكنية

مستوطنون يقتحمون أرضًا بسلوان ويشرعون بتركيب درج فيها

مستوطنون يقتحمون أرضًا بسلوان ويشرعون بتركيب درج فيها

بلدية غزة تشرع باستبدال خطوط صرف صحي في مربع شارعي الجلاء واليرموك

بلدية غزة تشرع باستبدال خطوط صرف صحي في مربع شارعي الجلاء واليرموك

أبو بكر: التماس جديد قُدم لمحكمة الاحتلال للمطالبة بإلغاء الاعتقال الإداري للأسير الغضنفر

أبو بكر: التماس جديد قُدم لمحكمة الاحتلال للمطالبة بإلغاء الاعتقال الإداري للأسير الغضنفر

منوعات

شاهد: حنان ترك تثير الجدل بارتدائها &#34;البوركيني&#34;

شاهد: حنان ترك تثير الجدل بارتدائها "البوركيني"

بعد إزالة متابعتها للمشاهير.. ما حقيقة اعتزال حلا شيحة وارتدائها الحجاب؟

بعد إزالة متابعتها للمشاهير.. ما حقيقة اعتزال حلا شيحة وارتدائها الحجاب؟

شاهد: طليقة وائل كفوري تصدم المتابعين بقيمة نفقتها.. كم تُقَدر؟

شاهد: طليقة وائل كفوري تصدم المتابعين بقيمة نفقتها.. كم تُقَدر؟

شاهد: &#34;العقيد معتز&#34; يشرح للمرة الأولى سر يلفت أنظار الجمهور

شاهد: "العقيد معتز" يشرح للمرة الأولى سر يلفت أنظار الجمهور

شاهد: شيرين عبدالوهاب تنهار من البكاء &#34;أنا تعبانة&#34;.. ما القصة؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تنهار من البكاء "أنا تعبانة".. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره في المسجد

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره في المسجد

بعد الأزمة.. شاهد كيف دعمت أصالة شيرين عبدالوهاب

بعد الأزمة.. شاهد كيف دعمت أصالة شيرين عبدالوهاب

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

بعد الفيديوهات الجريئة.. هل وقع الطلاق بين فوز العتيبي وزوجها؟

بعد الفيديوهات الجريئة.. هل وقع الطلاق بين فوز العتيبي وزوجها؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها &#34;سامحوني&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها "سامحوني".. ما القصة؟

عربي

هزة أرضية تضرب في الأردن

هزة أرضية تضرب في الأردن

قتلى وجرحى جراء قصف معسكر لقوات الحكومة اليمنية في أبين

قتلى وجرحى جراء قصف معسكر لقوات الحكومة اليمنية في أبين

إثيوبيا: لن نؤذي السودان بسد النهضة

إثيوبيا: لن نؤذي السودان بسد النهضة

نفاد المخزون الدوائي في لبنان

نفاد المخزون الدوائي في لبنان