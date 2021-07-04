الشرطة بغزة: إصابة مواطن جراء تعرضه لإطلاق نار على خلفية ثأر عائلي

أفاد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بإصابة أحد المواطنين بجروح متوسطة، نتيجة تعرضه لإطلاق نار، وقع ظهر اليوم الأحد، في منطقة سوق السيارات على شارع صلاح الدين، جنوبي شرق مدينة غزة.





وقال البطنيجي في تصريح له: "وفق التحقيق الأولي، وأخذ إفادة المصاب، فإن إطلاق النار جاء على خلفية ثأر عائلي، وقد تمكنت الشرطة من التعرف على المشتبه بهم، وتواصل العمل من أجل توقيفهم واستكمال الإجراءات القانونية في القضية".





رام الله - دنيا الوطن