شؤون فلسطينية

الحساينة: المقاومة والتكتلات المناضلة هي رأس مال "شعبنا وامتنا"

الحساينة: المقاومة والتكتلات المناضلة هي رأس مال "شعبنا وامتنا"
رام الله - دنيا الوطن
قال يوسف الحساينة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي: "إن الحركات والمنظمات والتكتلات المناضلة والمقاومة، رأس مال رمزي ومعنوي لشعبنا وأمتنا".

وأضاف الحساينة في تغريدة على حسابه الخاص في (فيسبوك): "إن الطريق للوحدة الوطنية يمر عبر طريق الحوار والتشارك بين جميع الأطراف على قاعدة التعاطي مع  المرحلة الراهنة باعتبارها مرحلة تحرر وطني، مستندة في ذلك إلى الحقوق الوطنية والثوابت غير القابلة للتصرف، وإعادة بناء المرجعيات الوطنية وتكيفها لتلائم مرحلة التحرر، وتوجيهها نحو هدف التحرير، ووضع الخطط والبرامج التي توصلنا لهذا الهدف بمشاركة كل المكونات والشرائح داخل الوطن المحتل وفى الشتات والمهجر.

وأشار إلى أن ذلك يستدعى عدم الرهان على سراب الحلول التسوية مع العدو، إذ تؤكد كل المعطيات والتجارب أنه كيان استيطاني إحلالي، وهو التحدي الأكبر والأخطر الذى يواجه المشروع الوطني حاضرا ومستقبلا، كونه ذاهب في سياسة  للسيطرة على كل فلسطين وتهجير أهلها.

ولفت إلى أن شعبنا يستطيع أن يحقق الانتصار بالوحدة والمقاومة، مؤكدًا أن بناء شراكة حقيقة لكل مكونات المشروع الوطني أقصر الطرق لتحقيق الطموحات الوطنية والتخلص الاحتلال.

أخبار ذات صلة

نابلس: مستوطنون يضرمون النار بمساحات واسعة من أراضي جالود

نابلس: مستوطنون يضرمون النار بمساحات واسعة من أراضي جالود

الشرطة بغزة: إصابة مواطن جراء تعرضه لإطلاق نار على خلفية ثأر عائلي

الشرطة بغزة: إصابة مواطن جراء تعرضه لإطلاق نار على خلفية ثأر عائلي

الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع فارس العرب لإصلاح أضرار جزئية لوحدات سكنية

الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع فارس العرب لإصلاح أضرار جزئية لوحدات سكنية

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الإثنين

مستوطنون يقتحمون أرضًا بسلوان ويشرعون بتركيب درج فيها

مستوطنون يقتحمون أرضًا بسلوان ويشرعون بتركيب درج فيها

بلدية غزة تشرع باستبدال خطوط صرف صحي في مربع شارعي الجلاء واليرموك

بلدية غزة تشرع باستبدال خطوط صرف صحي في مربع شارعي الجلاء واليرموك

الاحتلال يعلن الاستيلاء على آلاف الدونمات غرب سلفيت

الاحتلال يعلن الاستيلاء على آلاف الدونمات غرب سلفيت

أبو بكر: التماس جديد قُدم لمحكمة الاحتلال للمطالبة بإلغاء الاعتقال الإداري للأسير الغضنفر

أبو بكر: التماس جديد قُدم لمحكمة الاحتلال للمطالبة بإلغاء الاعتقال الإداري للأسير الغضنفر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يضرمون النار بمساحات واسعة من أراضي جالود

نابلس: مستوطنون يضرمون النار بمساحات واسعة من أراضي جالود

الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع فارس العرب لإصلاح أضرار جزئية لوحدات سكنية

الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع فارس العرب لإصلاح أضرار جزئية لوحدات سكنية

مستوطنون يقتحمون أرضًا بسلوان ويشرعون بتركيب درج فيها

مستوطنون يقتحمون أرضًا بسلوان ويشرعون بتركيب درج فيها

بلدية غزة تشرع باستبدال خطوط صرف صحي في مربع شارعي الجلاء واليرموك

بلدية غزة تشرع باستبدال خطوط صرف صحي في مربع شارعي الجلاء واليرموك

الصالح يؤكد استمرار الهيئات المحلية بصلاحياتها حسب القانون

الصالح يؤكد استمرار الهيئات المحلية بصلاحياتها حسب القانون

شؤون المرأة: قرار حماس حول المشاريع المتعلقة بالمرأة يعكس نواياها للاستيلاء على مخصصاتها

شؤون المرأة: قرار حماس حول المشاريع المتعلقة بالمرأة يعكس نواياها للاستيلاء على مخصصاتها

غانتس يُكذّب شاكيد: لا اتفاق بيننا بشأن البناء في المستوطنات

غانتس يُكذّب شاكيد: لا اتفاق بيننا بشأن البناء في المستوطنات

أبو العردات: استهداف الشرعية بقيادة الرئيس استهداف للمشروع الوطني

أبو العردات: استهداف الشرعية بقيادة الرئيس استهداف للمشروع الوطني

منوعات

شاهد: حنان ترك تثير الجدل بارتدائها &#34;البوركيني&#34;

شاهد: حنان ترك تثير الجدل بارتدائها "البوركيني"

بعد إزالة متابعتها للمشاهير.. ما حقيقة اعتزال حلا شيحة وارتدائها الحجاب؟

بعد إزالة متابعتها للمشاهير.. ما حقيقة اعتزال حلا شيحة وارتدائها الحجاب؟

شاهد: طليقة وائل كفوري تصدم المتابعين بقيمة نفقتها.. كم تُقَدر؟

شاهد: طليقة وائل كفوري تصدم المتابعين بقيمة نفقتها.. كم تُقَدر؟

شاهد: &#34;العقيد معتز&#34; يشرح للمرة الأولى سر يلفت أنظار الجمهور

شاهد: "العقيد معتز" يشرح للمرة الأولى سر يلفت أنظار الجمهور

شاهد: شيرين عبدالوهاب تنهار من البكاء &#34;أنا تعبانة&#34;.. ما القصة؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تنهار من البكاء "أنا تعبانة".. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره في المسجد

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره في المسجد

بعد الأزمة.. شاهد كيف دعمت أصالة شيرين عبدالوهاب

بعد الأزمة.. شاهد كيف دعمت أصالة شيرين عبدالوهاب

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

بعد الفيديوهات الجريئة.. هل وقع الطلاق بين فوز العتيبي وزوجها؟

بعد الفيديوهات الجريئة.. هل وقع الطلاق بين فوز العتيبي وزوجها؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها &#34;سامحوني&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها "سامحوني".. ما القصة؟

عربي

إثيوبيا: لن نؤذي السودان بسد النهضة

إثيوبيا: لن نؤذي السودان بسد النهضة

نفاد المخزون الدوائي في لبنان

نفاد المخزون الدوائي في لبنان

قيس سعيد: بلادنا في حالة حرب

قيس سعيد: بلادنا في حالة حرب

4 قتلى يعتقد أنهم مصريون بحريق غابات في قبرص

4 قتلى يعتقد أنهم مصريون بحريق غابات في قبرص