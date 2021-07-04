شؤون فلسطينية

الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع فارس العرب لإصلاح أضرار جزئية لوحدات سكنية

الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع فارس العرب لإصلاح أضرار جزئية لوحدات سكنية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان مذكرة تفاهم لإصلاح الأضرار الجزئية لعدد 50 وحدة سكنية تعرضت للضرر الجزئي خلال العدوان، يأتي بدعم من مؤسسة التعاون وتنفيذ مؤسسة فارس العرب للتنمية.

وقال م. ناجي سرحان وكيل الوزارة إن وزارته تواصل جهودها للتسريع في بدء الاعمار، حيث تستمر أعمال إزالة الركام وحصر أضرار العدوان.

وشدد م. سرحان على أن الوزارة تتواصل مع كافة الهيئات الدولية والأممية والمؤسسات ضمن خطط ومشاريع اعمار غزة.

وشكر م. سرحان مؤسسة التعاون وجمعية فارس العرب للتنمية على جهودهم ومشاريعهم الموجهة لإعمار غزة.


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