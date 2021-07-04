شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون أرضًا بسلوان ويشرعون بتركيب درج فيها

مستوطنون يقتحمون أرضًا بسلوان ويشرعون بتركيب درج فيها
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، أرضًا لعائلة مقدسية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس المحتلة، وشرعوا بتركيب درج فيها بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت المواطنة أم كايد أبو صبيح أن المستوطنين اقتحموا قطعة الأرض الخاصة بهم، وتعدوا عليه، وقاموا بالقوة وتحت حماية قوات الاحتلال بفتح طريق وشرعوا بتركيب درج معدني يمر من الأرض.

وأكدت أبو صبيح أن العائلة تملك أوراق إثبات ملكية هذه الأرض، وفي كل مرة تحضر فيها الشرطة بناء على استدعاء العائلة، تخبرهم أن عليهم الذهاب للمحكمة لإحضار قرار ورفع شكوى لإثبات ملكية الأرض.

وحسب أبو صبيح فإن العائلة قد حصلت على قرار من المحكمة بملكية الأرض، وتم إزالة الدرج سابقا بقرار محكمة، إلا أن المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال ودعم وتأييد حكومي يواصلون انتهاكاتهم وتعديهم على أرضهم، وأعادوا اليوم بناء الدرج.

وأكدت أبو صبيح أن العائلة تتواجد يوميا في أرضها وتتعرض لاعتداء نفسية وجسدية من المستوطنين تحت ناظر قوات الاحتلال، التي لا تتدخل إلا لتوفير الحماية للمستوطنين.

وشددت على أنهم سيدافعون عن أرضهم، وقالت: "معنا الله، وكل يوم سنقف لهم وندافع عن أرضنا ولو لآخر نقطة دم فينا، وسنخرجهم من أرضنا غصبًا عنهم".

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وعبر سنوات خلت، سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين ويمنع البناء غير المرخّص، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون "كامينتس"، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.

ويشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطينيّ وأراضيهم، ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وصرامتها، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إداريّة، وذاك دون تقديم للمحاكمة.

أخبار ذات صلة

نابلس: مستوطنون يضرمون النار بمساحات واسعة من أراضي جالود

نابلس: مستوطنون يضرمون النار بمساحات واسعة من أراضي جالود

الشرطة بغزة: إصابة مواطن جراء تعرضه لإطلاق نار على خلفية ثأر عائلي

الشرطة بغزة: إصابة مواطن جراء تعرضه لإطلاق نار على خلفية ثأر عائلي

الحساينة: المقاومة والتكتلات المناضلة هي رأس مال &#34;شعبنا وامتنا&#34;

الحساينة: المقاومة والتكتلات المناضلة هي رأس مال "شعبنا وامتنا"

الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع فارس العرب لإصلاح أضرار جزئية لوحدات سكنية

الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع فارس العرب لإصلاح أضرار جزئية لوحدات سكنية

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الإثنين

بلدية غزة تشرع باستبدال خطوط صرف صحي في مربع شارعي الجلاء واليرموك

بلدية غزة تشرع باستبدال خطوط صرف صحي في مربع شارعي الجلاء واليرموك

الاحتلال يعلن الاستيلاء على آلاف الدونمات غرب سلفيت

الاحتلال يعلن الاستيلاء على آلاف الدونمات غرب سلفيت

أبو بكر: التماس جديد قُدم لمحكمة الاحتلال للمطالبة بإلغاء الاعتقال الإداري للأسير الغضنفر

أبو بكر: التماس جديد قُدم لمحكمة الاحتلال للمطالبة بإلغاء الاعتقال الإداري للأسير الغضنفر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يضرمون النار بمساحات واسعة من أراضي جالود

نابلس: مستوطنون يضرمون النار بمساحات واسعة من أراضي جالود

الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع فارس العرب لإصلاح أضرار جزئية لوحدات سكنية

الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع فارس العرب لإصلاح أضرار جزئية لوحدات سكنية

مستوطنون يقتحمون أرضًا بسلوان ويشرعون بتركيب درج فيها

مستوطنون يقتحمون أرضًا بسلوان ويشرعون بتركيب درج فيها

بلدية غزة تشرع باستبدال خطوط صرف صحي في مربع شارعي الجلاء واليرموك

بلدية غزة تشرع باستبدال خطوط صرف صحي في مربع شارعي الجلاء واليرموك

الصالح يؤكد استمرار الهيئات المحلية بصلاحياتها حسب القانون

الصالح يؤكد استمرار الهيئات المحلية بصلاحياتها حسب القانون

شؤون المرأة: قرار حماس حول المشاريع المتعلقة بالمرأة يعكس نواياها للاستيلاء على مخصصاتها

شؤون المرأة: قرار حماس حول المشاريع المتعلقة بالمرأة يعكس نواياها للاستيلاء على مخصصاتها

غانتس يُكذّب شاكيد: لا اتفاق بيننا بشأن البناء في المستوطنات

غانتس يُكذّب شاكيد: لا اتفاق بيننا بشأن البناء في المستوطنات

أبو العردات: استهداف الشرعية بقيادة الرئيس استهداف للمشروع الوطني

أبو العردات: استهداف الشرعية بقيادة الرئيس استهداف للمشروع الوطني

منوعات

شاهد: حنان ترك تثير الجدل بارتدائها &#34;البوركيني&#34;

شاهد: حنان ترك تثير الجدل بارتدائها "البوركيني"

بعد إزالة متابعتها للمشاهير.. ما حقيقة اعتزال حلا شيحة وارتدائها الحجاب؟

بعد إزالة متابعتها للمشاهير.. ما حقيقة اعتزال حلا شيحة وارتدائها الحجاب؟

شاهد: طليقة وائل كفوري تصدم المتابعين بقيمة نفقتها.. كم تُقَدر؟

شاهد: طليقة وائل كفوري تصدم المتابعين بقيمة نفقتها.. كم تُقَدر؟

شاهد: &#34;العقيد معتز&#34; يشرح للمرة الأولى سر يلفت أنظار الجمهور

شاهد: "العقيد معتز" يشرح للمرة الأولى سر يلفت أنظار الجمهور

شاهد: شيرين عبدالوهاب تنهار من البكاء &#34;أنا تعبانة&#34;.. ما القصة؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تنهار من البكاء "أنا تعبانة".. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره في المسجد

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره في المسجد

بعد الأزمة.. شاهد كيف دعمت أصالة شيرين عبدالوهاب

بعد الأزمة.. شاهد كيف دعمت أصالة شيرين عبدالوهاب

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

بعد الفيديوهات الجريئة.. هل وقع الطلاق بين فوز العتيبي وزوجها؟

بعد الفيديوهات الجريئة.. هل وقع الطلاق بين فوز العتيبي وزوجها؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها &#34;سامحوني&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها "سامحوني".. ما القصة؟

عربي

إثيوبيا: لن نؤذي السودان بسد النهضة

إثيوبيا: لن نؤذي السودان بسد النهضة

نفاد المخزون الدوائي في لبنان

نفاد المخزون الدوائي في لبنان

قيس سعيد: بلادنا في حالة حرب

قيس سعيد: بلادنا في حالة حرب

4 قتلى يعتقد أنهم مصريون بحريق غابات في قبرص

4 قتلى يعتقد أنهم مصريون بحريق غابات في قبرص