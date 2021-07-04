الاحتلال يعلن الاستيلاء على آلاف الدونمات غرب سلفيت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي بلدتي قراوة بني حسان وديراستيا غرب سلفيت.وأفادت مصادر في بلديتي قراوة بني حسان وديراستيا، لـ"وفا"، اليوم الأحد، بأن هناك مخطط توسعة لمستوطنتي "يكير ونوفيم" المقامتان على أراضي المواطنين بمساحة تتجاوز 8500 دونم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت المصادر أن المخطط يشمل الأراضي الخاصة للمواطنين في مناطق: النويطف، والمجور، ووادي خليل والصفار وبير أبو عمار وصولا إلى وادات الحمام، التابعة لقراوة بني حسان، والمراح، والسهلات، وخلة أبو ربيع، والمصلبة، وقسم من خلة نشيط، وحريقة أبو زهير، وخلة العم، والكبارة، وغرسات العين وجزء من الباطن، والحنايل، وجزء من وادي قانا، التابعة لديراستيا.