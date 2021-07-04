أبو بكر: التماس جديد قُدم لمحكمة الاحتلال للمطالبة بإلغاء الاعتقال الإداري للأسير الغضنفر

رام الله - دنيا الوطنقال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "إن الوضع الصحي للأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الحادي والستين يزداد سوءا، مضيفا أن الهيئة قدمت التماسا جديدا للمحكمة العليا للمطالبة بإلغاء حكم الاعتقال الإداري".و أشار أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، إلى تردي الوضع الصحي للأسير اياد حريبات 39 عاما بعد أن أجرى ثلاث عمليات في الأمعاء، وللأسير موفق العروق 74 عاما من مدينة الناصرة والمحكوم 42 عاما، والذي تم استئصال معدته جراء اصابته بمرض السرطان.