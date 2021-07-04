محافظة القدس: تسريب العقارات للاحتلال حالات فردية ولا تشكل ظاهرة

رام الله - دنيا الوطنقال عبد الله صيام، نائب محافظ القدس: "إن تسريب العقارات للاحتلال حالات فردية ولا تشكل ظاهرة في القدس المحتلة مضيفاً أن بعضها يتم عبر التحايل".وأضاف صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "ان الشخص الذي سرب البيت في حي سلوان كان يتظاهر بالوطنية والدفاع عن الأقصى في محاولة لخداع المواطنين لتمرير اجندات خارجية لضرب الوحدة والتشكيك بالقيادة".وأكد صيام ان البوصلة في النضال الوطني هو باتجاه القدس المحتلة وما يجري فيها من محاولات للتهويد مطالبا جميع المواطنين والمؤسسات العمل على حماية المدينة من هذا التغول لسلطات الاحتلال.