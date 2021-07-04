بلدية غزة تنشر إعلاناً لأصحاب المسالخ المؤقتة بشأن الأضاحي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت بلدية غزة، اليوم الأحد، إعلاناً مهماً لأصحاب المسالخ المؤقتة، حول حصولهم على إذن استثنائي مسبق للذبح في المسالخ المؤقتة لديهم خلال عيد الأضحى المبارك.وأكدت البلدية أنها فتحت باب الحصول على إذن استثنائي للذبح في المسالخ المؤقتة الخاصة في عيد الأضحى المبارك وفق شروط الأمن والسلامة والضوابط الصحية المعتمدة لديها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).ودعت الراغبين بالحصول على إذن للعمل خلال أيام العيد إلى تقديم طلب في مسلخ بلدية غزة بحي الزيتون شارع رقم 10.