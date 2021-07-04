شؤون المرأة: قرار حماس حول المشاريع المتعلقة بالمرأة يعكس نواياها للاستيلاء على مخصصاتها

رام الله - دنيا الوطناعتبرت مديرة دائرة الشكاوى في وزارة شؤون المرأة عزة رزق، اشتراط حركة "حماس" في قطاع غزة، التنسيق المسبق معها قبل تنفيذ أية مشاريع تتعلق بمجال حقوق المرأة، تقييدا جديدا لعمل المؤسسات الاهلية ومحاولة للتضييق عليها.كما رفضت رزق في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، هذا الاجراء، وطالبت كافة المؤسسات برفضه بصفته تدخلا في سياستها ورؤيتها الخاصة.وقالت رزق إن هناك نوايا واضحة من قبل حركة حماس للاستيلاء على بعض مخصصات هذه المشاريع.