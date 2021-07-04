نفاد المخزون الدوائي في لبنان

رام الله - دنيا الوطنأصدرت اليوم الأحد نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان بياناً تعلن فيه عن نفاذ المخزون الدوائي لديها.وقال موقع (النشرة) اللبناني جاء ذلك بعد مرور اسبوعين على اطلاق النقابة الصرخة لخطورة نفاذ مخزون عدد كبير من الأدوية لدى الشركات المنتمية اليها.كما جددت النقابة التحذير من خطورة الاستمرار في الوضع الحالي دون التحرك الفوري لمعالجته، مؤكدة أن عملية الاستيراد متوقّفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر بسبب: تراكم المستحقّات المترتبة لصالح الشركات المصدّرة و التي فاقت قيمتها الـ600 مليون دولار.عدم حصول الشركات المستوردة على موافقات مسبقة لمعاودة الاستيراد كما يفرضه قرار مصرف لبنان الصادر في بداية شهر أيار.الشركات المستوردة لا تزال تسلّم احتياجات الأسواق من الأدوية القليلة المتوفّرة لديها ومن دون انقطاع مما يزيد من استنزاف ما تبقى لديها من مخزون من هذه الأدوية القليلة.