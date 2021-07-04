غانتس يُكذّب شاكيد: لا اتفاق بيننا بشأن البناء في المستوطنات

رام الله - دنيا الوطننفى وزير الجيش الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق بينه وبين وزيرة الداخلية إيليت شاكيد بشأن البناء في المستوطنات.وقال غانتس في تصريح له، إنه لم يكن هناك اتفاق في مفاوضات تشكيل الائتلاف حول هذا الموضوع، مؤكدا أن قضية البناء في المستوطنات وما يتعلق بالاستيطان يتعلق بعمل وزارته.ودعا غانتس في الوقت ذاته كل وزير للتعامل مع قضايا مكتبه لوحده.وكانت صحيفة (يسرائيل هيوم)، نقلت عن شاكيد تأكيدها في محادثات مع زعماء المستوطنات مؤخرًا أن هناك اتفاقًا داخل الحكومة الجديدة وخاصةً مع غانتس، من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق المتعلق بإصدار تصاريح بناء بالمستوطنات.